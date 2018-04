A Vigilância Epidemiológica de Piratuba encontrou, nesta semana, um foco de larvas do mosquito que transmite a dengue, o Aedes Aegypti. Este foi o primeiro neste ano em um ponto no centro da cidade. Apesar do foco, não há registro de casos da doença no município.

De acordo com o agente da Vigilância Epidemiológica, Júlio César de Moura, as larvas estavam em um vaso de flores. “A gente faz visitas, orienta sobre os riscos, e quando nos permitem, entramos nos terrenos para averiguar. Foi assim que descobrimos este foco, em uma visita de orientação. As larvas estavam em uma casa, no vaso de flores”, conta ele. “Já orientamos a família, intensificamos o monitoramento no local e nas proximidades”, explica.

De Moura também comenta que os agentes fazem a orientação em todas as regiões da cidade. “Mantemos o trabalho em todas as ruas, com distribuição de material informativo, averiguação em terrenos baldios e terrenos públicos. Além disso, consultamos as armadilhas e pontos estratégicos todas as semanas”, ressalta.

Em 2017 foram registrados cinco focos em Piratuba. De acordo com informações da Vigilância, atualmente são 36 armadinhas espalhadas. “É preciso ressaltar que água parada é criadouro para o mosquito, então precisamos evitar águam em pneus, devemos substituir a água de bebedouros de animais, devemos colocar areia nos vasos de flores, limpar as calhas, entre outros cuidados”, lembra o agente.