O Instituto Geral de Perícias já está atendendo em novo endereço, em Concórdia. O órgão está funcionando em um imóvel alugado, na João Suzim Marini, proximidades da Copérdia. O local estava sendo preparado para receber a estrutura do órgão desde o fim do ano passado, quando houve a assinatura do contrato de locação do imóvel, pelo comando do IGP Santa Catarina.



O atendimento no local é das 13h às 19h. Somente o Instituto Médico Legal vai continuar com a necrópsia no atual endereço, cujo atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.



O local, mais amplo, conta com todos os setores do IGP, desde identificação até perícias. Muitos desses setores ocupavam salas na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil.