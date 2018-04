A Delegacia de Investigação Criminal DIC de Concórdia identificou e prendeu dois suspeito de assassinato no bairro dos Industriários, no começo desse ano. Conforme a Políci Civil, as prisões ocorreram em datas diferentes. O primeiro ocorreu no dia 19 de abril. Trata-se de L.P., de 19 anos. O segundo suspeito foi preso na tarde da quarta-feira, dia 25. Trata-se de G.V., de 29 anos.

Felipe Darlan de Carvalho, 24 anos, foi atingido por quatro tiros, dois na cabeça, um tórax e outro no braço. O crime foi no dia 17 de janeiro desse ano, por volta das 21h30, na residência da vítima, na rua Antônio Dolzan, no Industriários. Esse foi o primeiro homicídio de 2018 na região da 14ª Delegacia Regional.

Conforme informado pela Rádio Aliança, vizinhos escuntaram os disparos de dentro da residência da vítima e chamaram a Polícia Militar. Vídeos de monitoramento flagraram um suspeito chegando ao local, encapuzado. Logo em seguida, ele apareceu correndo pela rua em direção a outra via, em que estaria um comparsa com uma motocicleta para empreender fuga.

(Com informações do repórter André Krüger).