Suspeito foi detido em Concórdia em operação conjunta entre as policiais de Concórdia e de Alto Bela Vista.

Um homem de 22 anos foi detido em Concórdia por ameaças visando obter fotos e vídeos de cunho pornográfico. A ação, que contou com a participação de agentes da Polícia Civil de Alto Bela Vista e de Concórdia, ocorreu na tarde da terça-feira, dia 24. De acordo com a polícia, o suspeito foi liberado provisoriamente mediante pagamento de fiança, conforme prevê o Código de Proceso Penal.



Conforme o Inquérito Policial, o suspeito ameaçava as vítimas, a maioria adolescentes, para que encaminhassem através de aplicativo de troca de mensagem fotos e vídeos de cunho pornográfico. Algumas dessas vítimas já foram identificadas na rgião. A Polícia Civil trabalha para identificar outras.



O Inquérito tramita na Delegacia de Polícia Civil de Alto Bela Vista. O crime esta previstao, em tese no artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre adqurir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo criança ou adolescente.

(Com informações do repórter André Krüger).