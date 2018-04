O ex-prefeito de Ipira, ex-vereador de Concórdia e candidato a vice-prefeito na eleição de 2016, Vilmar Comassetto, poderá voltar ao cenário político neste ano. Ele confirma que é pré-candidato para concorrer a deputado estadual pelo PCdoB. “Temos um projeto em nível de Estado para manter a cadeira que temos na Assembleia Legislativa e queremos buscar mais uma”, comenta. Para a Câmara dos Deputados a aposta do PCdoB será no nome de Angela Albino.

Comassetto também diz que o PCdoB quer aumentar a representatividade na região. “Concórdia é um pólo regional e existem deficiências em alguns setores que a solução também passa por decisões políticas. Quanto maior a representatividade maior é a chance de chegarmos a essa soluções”, afirma. O deputado estadual Cesar Valduga, do PCdoB de Chapecó, deverá concorrer novamente à Assembleia Legislativa, mas o partido entende que há espaço para duas candidaturas no Oeste do Estado.

Em nível nacional, o PCdoB aposta na pré-candidatura da deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuel D’ávila. “Ela já foi duas vezes deputada federal e é uma jovem liderança que está se projetando. Ela tem clareza do quando político que o Brasil passa e já está discutindo propostas”, argumenta Vilmar Comassetto.