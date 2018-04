A Administração Municipal de Concórdia se manifestou sobre a falta de combustíveis, que estaria acometendo a Secretaria Municipal dos Transportes de Concórdia. O assunto foi levantado ainda na manhã da terça-feira, dai 24, pelo Jornalismo da Rádio Aliança, no Mesa Redonda. Até então, a informação apontava que o combustível estava sendo retirado de uma máquina que não está sendo usada para colocar em outras, em operação pelo interior.



Em contato telefônico com o diretor de Trânsito, Lauri Garbossa, ele confirmou o fato e disse que haveria uma questão a ser resolvida em relação ao preço com fornecedores. Completou que o combustível foi tirado de uma máquina que não estava sendo usada para colocar em outras duas, que estão trabalhando pelo interior.



Nesta manhã de quarta-feira, dia 25, o Executivo Municipal, através da Assessoria de Comunicação, enviou um comunicado através do Whatsapp. Nele, a Prefeitura de Concórdia diz que não haverá interrupção dos serviços.

A Administração Municipal mantém contratos diversos para aquisição de combustível. Um dos fornecedores, especificamente de óleo diesel, que abastece a bomba da garagem da Secretaria de Transportes, solicitou reposição de valores, o que não foi aceito. Mas é importante frisar que a Administração Municipal tem outro contrato com posto de combustível, para basicamente atender veículos da Educação e Saúde, bem como o Samu. No caso do diesel, caso o fornecedor não cumpra com suas responsabilidades (como se trata de um registro de preço) a Administração tem outros meios, pois se tratam de serviços essenciais. Não existe nenhuma possibilidade de máquinas pararem, ou serviços deixarem de serem feitos por falta de combustível.