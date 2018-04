Cerca de 30 animais estão sendo tratados por uma moradora da Rua Mogno, no Bairro Arvoredo, em Concórdia. Adriana Espich já não tem mais condições de custear a ração para os bichos e está solicitando ajuda das pessoas, para que adotem os gatos. Segundo ela, o custo ultrapassa os R$ 300,00 a cada compra de comida. A família paga aluguel.

Adriana conta que os animas são abandonados na rua. “Não sei qual o motivo do abandono aqui, talvez por ser próximo ao Contorno Norte. Mas tem aumentado e não consigo mais arcar com os custos”, explica. “Os animais vão chegando, alguns com crias, outras prenhas e a gente não quer deixar morrer, então vamos alimentando, mas a situação está insustentável”, relata. “Fui a Chapecó, semana passada, a ao retornar encontrei uma caixa no porão da minha casa, com uma gata e seis filhotes”, esbraveja.

A moradora trabalha com faxina em residências e comenta que o custo com os gatos está comprometendo a renda da família. “Já deixei de comprar remédio, que preciso, para não deixar os animais sem comida. Agora preciso encaminhar minha filha a Florianópolis, também em função de saúde, e não posso mais comprar a ração. Já recebi ajuda da minha irmã, mas não temos mais o que fazer”, lamenta Adriana. “A sujeira e o cheiro estão insuportáveis e não há condições de deixar as crianças brincar no pátio”, finaliza.

O Jornalismo da Rádio Aliança fez contato com o Poder Público. A Vigilância Sanitária de Concórdia informou que vai visitar a família e acompanhar o caso, para auxiliar a resolver o problema. Também adiantou que os animais foram inclusos no programa de castração que é disponibilizado pela Prefeitura.

Para adotar:

Pessoas interessadas em adotar gatos desta família, podem fazer contato com a ONG Con Animal. O telefones para contato é o 9 9932-7328.