Partidas ocorrem no campo do Esporte Clube Aeroporto

Começaram às 8h, no campo do Esporte Clube Aeroporto, em Linha São, as partidas das chaves C e D da fase municipal do Moleque Bom de Bola. Classificam-se os campeões de cada grupo. Participam Escolas Romeu de Sisti, Natureza, Nações, Giuseppe Sette (chave C), Maria Petrolli, Vidal Ramos, CEM, Eugênio Pozzo e Deodoro (chave D).

FINAIS - Amanhã, quinta-feira, tem as semifinais e finais das modalidades masculina e feminina. No feminino as semifinais envolvem Santa Rita x Natureza e Nações x Angelo Ary Biezus. No masculino, Escolas Concórdia e Santa Rita aguardam seus adversários que saem hoje à tarde.

Os jogos são:

1ª rodada

- Eugênio Pozzo x CEM

- Maria Petrolli x Vidal Ramos Júnior

- Romeu De Sisti x Giuseppe Sette

- Natureza x Nações

2ª rodada

-Eugênio Pozzo x CEM

- Maria Petrolli x Vidal Ramos Júnior

- Giuseppe Sette x Nações

- Romeu De Sisti x Natureza

3ª rodada

- Vidal Ramos Júnior x Eugênio Pozzo

- CEM x Maria Petroli

- Natureza x Giuseppe Sette

- Nações x Romeu De Sisti

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).