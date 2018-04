A Associação Comercial e Empresarial de Concórdia (ACIC) realiza neste dia 27 de abril, das 08h00 às 17h00, sem fechar ao meio-dia, no auditório da entidade, a Assembleia Geral Ordinária para a Eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria para o biênio 2018/2020. A chapa única é encabeçada pelo atual vice-presidente da entidade, Márcio Zanatta.

A presidente da Associação Empresarial de Concórdia, Maria Luisa Lasarim, faz um convite para que os associados participem deste momento sublime na trajetória da Associação. "Teremos, mais uma vez, chapa única na eleição da ACIC. Isso mostra a unidade que existe na classe empresarial", destaca Maria Luisa.

A nova diretoria da ACIC (gestão 2018-2020) terá a responsabilidade de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela diretoria atual. A ideia é manter o foco no associado, ampliando e qualificando ainda mais os serviços e defendendo com afinco os interesses da classe empresarial.

"É muito importante que o associado participe da eleição nesta sexta-feira. A participação de todos fortalece a entidade e engrandece o conceito de associativismo. Reforçamos o convite para que os associados estejam presentes neste processo", assinala Maria Luisa Lasarim.

Neste ano, a ACIC comemora 60 anos de história. A programação de eventos prevê ações como: Eleição para a escolha da nova Diretoria da ACIC (Dia 27 de abril); Abertura da Exposição de Objetos de Valor Histórico e Afetivo das empresas associadas à ACIC (Dia 14 de maio) no Memorial Attílio Fontana; Conecta – Promoção Núcleo ACIC Jovem (Dia 22 de maio) na IACC Clube; Sessão Solene Especial da ALESC – 60 anos da ACIC (Dia 25 de maio) no Clube 29 de Julho; Plenária Regional da FACISC (Dia 13 de junho) na ACIC Concórdia; Eleição do Empresário Destaque – Entrega do Troféu Jacob Biezus – Posse da Diretoria da ACIC e Jantar Festivo dos 60 Anos da entidade (Dia 21 de junho) na IACC Clube. Em breve serão divulgadas as palestras nas áreas do Empreendedorismo/Inovação, Indústria, Agronegócio, Varejo e Serviços.

(Fonte: PG Comunicação)