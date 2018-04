O Sindicato dos Servidores Municipais de Seara aguarda uma posição do Executivo Municipal em relação ao aumento salarial da categoria. A entidade, que representa os trabalhadores do Poder Público Municipal, ofereceu mais uma proposta, decidida em Assembleia, que é de 3%. Anteriormente, a entidade havia oferecido 6% e a Prefeitura acenou com 2%, proposta essa qeu foi rejeitada pelos servidores.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o presidente da entidade ligada aos trabalhadores, Arival do Nascimento, destaca que a contraproposta acertadas pela categoria em Assembleia no último dia 18 já está com o prefeito Edmilson Canalle, só faltando a definição por parte do Executivo.



Nascimento justifica o pedido inicial de 6%, que foi primeiramente rejeitado pelo Executivo. "O salário está um pouco defasado, os presços das coisas estão alto e o pessoal achou que precisaria repôr as perdas passadas", destaca.



As tratativas salariais entre o Sindicato dos Trabalhadores e a Prefeitura iniciaram ainda no mês passado.