O Hospital Regional do Oeste (HRO) divulgou às 20h desta terça-feira (24), o primeiro boletim médico sobre o estado de saúde das crianças internadas após o acidente em uma creche no loteamento Colatto, em Chapecó.

O boletim médico foi assinado pelo Dr. José Francisco de Assis Aymone Neto e a Dra. Caroline Pritsch. De acordo com a unidade de saúde, duas crianças estão internadas no HRO, elas foram inicialmente atendidas pelo Hospital da Criança em seguida foram transferidas ao Hospital Regional, onde passaram por exames, em seguida foram avaliadas por especialistas e permanecem internadas estáveis sob observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

Ainda conforme o boletim, as crianças foram avaliadas por um neurologista pelo risco do trauma craniano. Uma das vítimas, identificada como (S) e apresenta o quadro de hemorragia subaracnóidea (sangramento no espaço entre o cérebro e o tecido que cobre o cérebro). Outra vítima, identificada como (M), está com traumatismo craniano e fratura no lado esquerdo da cabeça. Ambos se encontram sonolentos, mas acordam quando solicitado.

Hospital da Criança

O boletim divulgou ainda o estado de saúde de quatro crianças que seguem internadas no Hospital da Criança em Chapecó. Todas permanecem em observação e devem ser liberadas em 24h.

O próximo boletim médico deverá ser liberado às 10h desta quarta-feira (25).

(Fonte: ClicRDC)