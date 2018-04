Fim de semana com grandes jogos e clássicos pelo Estadual da Liga Catarinense de Futsal. Oito jogos movimentaram mais uma rodada da Taça Econcreto Estruturas. ADAF Saudades voltou a liderança pela chave A. Já na chave B o duelo segue entre AGN Capinzal e Lages Futsal. Confira:



A rodada iniciou na sexta-feira com dois jogos. Pela chave A, a equipe da Pinhalense recebeu o Guarany Futsal de Xaxim e saiu com a vitória de 6 a 2 mantendo a invencibilidade da equipe na competição.



Já pela chave B a equipe da Liga Caçador Futsal recebeu o Piratuba e acabou sendo derrotado em casa pelo placar de 4 a 2.



No sábado, mais seis jogos fecharam a rodada.



Pela chave A, em Seara, a equipe do Seara Futsal recebeu a AAPF Palmitos e ficaram no empate em 2 a 2. Em Dionísio Cerqueira, a equipe do Arsenal venceu o Expressivo pelo placar de 5 a 3. Fechando a rodada na chave A, em Maravilha, a equipe da ADAF Saudades recuperou a liderança ao vencer os donos da casa pelo placar de 5 a 3.



Pela chave B, a disputa segue acirrada pela liderança. Em Capinzal, a equipe da AGN bateu o ADC/Curitibanos pelo placar de 3 a 2 e segue na liderança da chave. Em Joaçaba, o Lages Futsal encarou a equipe do Cruzeiro e também venceu. Pelo placar de 3 a 2, a equipe lageana segue sua caça ao líder AGN na chave. Fechando a rodada, em Fraiburgo, o Fraiburgo Futsal chegou a sua primeira vitória e venceu o clássico diante da equipe de Lebon Régis pelo placar de 3 a 2.



Com os resultados, a classificação é a seguinte:



Chave A

1º - ADAF Saudades – 12p

2º - Pinhalense – 11p

3º - Maravilha Futsal – 9p

4º - AAPF Palmitos – 7p

5º - Arsenal – 6p

6º - Seara Futsal – 4p

7º - Guarany Futsal – 3p

8º - Expressivo Futsal – 1p

9º - ADBF Bom Jesus do Oeste – 0p



Chave B

1º - AGN Capinzal – 12p

2º - Lages Futsal – 12p

3º - Piratuba Futsal – 11p

4º - Catanduvas Futsal – 7p

5º - ADC/Curitibanos – 4p

6º - Liga Caçador Futsal – 4p

7º - Fraiburgo Futsal – 3p

8º - Cruzeiro Futsal – 1p

9º - AC Coração do Contestado – 0p



PRÓXIMA RODADA



Chave A – Sábado – 28/04

ADAF Saudades x Seara Futsal

Expressivo x ADBF Bom Jesus do Oeste

Guarany Futsal x Arsenal

AAPF Palmitos x Pinhalense

Chave B – Sábado – 28/04

Lages Futsal x Liga Caçador

Piratuba x AGN Capinzal

AC Coração do Contestado x Cruzeiro Futsal

ADC/Curitibanos x Catanduvas Futsal