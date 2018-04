Um espaço especial, destinado aos propulsores da cultura de Concórdia, que muita história tem a contar. Estas são algumas das características do local que Angelo Spricigo ganhou, de forma temporária, no Centro Cultural Concórdia. Sapateiro, vendedor de rádios e ternos e idealizador do Museu Angelo Spricigo, que detém do maior acervo de máquinas de costura da América Latina – 1.650 itens – Angelo Spricigo, recebeu nesta tarde de terça-feira, 24, mais um local para divulgar sua trajetória.



No mês em que completará 103 anos de vida – no caso completados nesta terça-feira, 24 de abril, e com uma programação específica para fortalecer o museu e as atividades culturais no município, Angelo Spricigo recebe esta homenagem da Administração Municipal, por meio da Fundação Municipal de Cultura, que busca valorizar a cultura local. O Espaço Angelo Spricigo ficará à disposição para visitação durante seis meses.



Uma solenidade divertida, no início desta tarde de terça-feira, com a presença do prefeito Rogério Pacheco e da primeira dama, Jucela Berté Pacheco, marcou o aniversário de Angelo e a abertura oficial do espaço. Demonstrando muita satisfação, Angelo Spricigo participou animado do ato e disse que pretende viver até os 120 anos. Como ele sempre diz: “firme na paçoca”. E foi com muita paçoca que todos os convidados comemoraram o momento.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)