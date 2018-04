A Secretaria de Educação está com amplo planejamento para realizar diversas melhorias em unidades da rede municipal de ensino. Várias estão em fase de licitação e outras, menores, já concluídas. Este é o caso do trabalho de melhoria no sistema elétrico da estrutura do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Regina Piola, no bairro São Cristóvão. A demanda era bastante antiga e foi necessária a dispensa dos alunos, por uma semana, para a execução do serviço.

O investimento da Administração Municipal foi de R$ 33 mil. A ordem de serviço foi dada no dia dois de abril, sendo finalizado até o dia 17. Entre os principais trabalhos realizados estão: substituição de toda a fiação da edificação, bem como troca dos dois quadros de distribuição existentes por novos; troca de todas as tomadas embutidas e de sobrepor; instalação de luminárias com lâmpadas LED; instalação de interruptores diferenciais residuais (IDRs) - que protegem contra choques elétricos - nas tomadas externas, tomadas das cozinha (torneiras elétricas e tomadas gerais), tomadas da área de serviço e tomadas em todas as salas de aula (onde as crianças tem acesso aos pontos de tomadas baixas).

Em todas as salas foram colocadas tampas com trava para proteção das tomadas, tornando-as ainda mais seguras contra choque elétrico. Cada uma das salas de aula foi contemplada com tomadas em circuitos exclusivos para os equipamentos de ar condicionado. Todo o circuito de iluminação de emergência foi separado dos demais. O padrão de energia elétrica foi trocado para contemplar toda a nova carga considerada, bem como ramal de carga. Arandelas externas foram instaladas, para possibilitar o acesso noturno a parte de baixo do bloco 2.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)