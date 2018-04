Policiais rodoviários federais flagraram na manhã de hoje (terça), na BR 153 em Concórdia, 10.290 quilos de excesso de peso em um Scania/G 420.

O caminhão foi abordado em fiscalização de rotina e estava carregado com toras de madeira. Como a carga estava bastante alta, os policiais levaram o caminhão para ser pesado em balança rodoviária.

Somando o peso do veículo e da carga, a balança acusou 62.790 quilos, excedendo o peso máximo que o Scania poderia transportar de acordo com a configuração do conjunto.

O transportador foi multado em aproximadamente 3 mil reais e teve que providenciar o transbordo do sobrepeso. Além do peso, o conjunto estava com a aferição do tacógrafo vencida e apresentou defeito nas tiras de fixação da carga, que tinha risco de queda, somando mais R$ 390,46 de multa com estas duas infrações graves.

O excesso de peso sobrecarrega os sistemas de suspensão e freios, oferecendo riscos ao motorista e aos usuários da rodovia, e ainda danifica o pavimento asfáltico.

(Fonte: Nucom/PRF)