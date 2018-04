Fato foi registrado no começo da tarde desta terça-feira, dia 24.

Um princípio de incêndio em veiculo foi registrado no inicio da tarde desta terça-feira, dia 24. O fato ocorreu na SC 283, na região do bairro poente do Sol.



Segundo informações, o sinistro iniciou no motor de um veiculo utilitário Hunday que fazia sentido bairro Fragosos em direção ao centro. Os Bombeiros Voluntários foram acionados e quando chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado por populares com extintores.

Os bombeiros realizaram o recaldo para evitar o ressurgimento das chamas, já que o motor fica embaixo do acento do veículo.

No utilitário estavam dois ocupantes o motorista e a carona, que não sofreram ferimentos.

A Policia Militar Rodoviária esteve no local para realizar os levantamentos do acidente e fazer a orientação do trânsito.

(Com informações do repórter André Krüger).