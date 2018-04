Na região quase 70% dos contribuintes já acertaram as contas com o Leão

Quase 70% dos concordienses já fizeram a declaração do Imposto de Renda. Restando menos de uma semana para encerrar o prazo, das 12.960 declarações esperadas 8.841 já foram entregues. Na região de Concórdia, que também abrange os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, Ipumirim, Itá, Paial, Peritiba, Seara e Lindóia do Sul, já foram entregues 12.084 declarações e são esperadas 17.679. Em percentual, 68,4% dos contribuintes já cumpriram com essa obrigação.

O delegado da Receita Federal de Joaçaba, Otto Maresch, diz que esses números estão dentro do esperado. “Pelo que acompanhamos dos anos anteriores, a maioria das pessoas deixa para a última semana”, pontua.

Quem quiser evitar possíveis congestionamentos no sistema, deve fazer a declaração o quanto antes. O delegado recomenda que os contribuintes não percam o prazo. “Se faltar algum documento, a declaração deve ser transmitida da mesma forma e depois fazer a retificadora. O importante é não perder o prazo”, ressalta Maresch.

A data final para enviar a declaração do Imposto de Renda encerra às 23h59 da segunda-feira, 30 de abril.

É obrigado declarar quem recebeu em 2017 rendimentos tributáveis em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima de R$ 142.798,50. Se você tem dúvidas se faz parte desse grupo, acesse o site da Receita Federal e consulte a opção obrigatoriedade.