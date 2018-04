A Polícia Civil de Concórdia deve iniciar os trabalhos de investigação sobre o que pode ser considerado mais um desaparecimento de pessoas, na Capital do Trabalho. Um jovem de 29 anos, morador do bairro Santa Rita, está desaparecido desde o meio-dia da segunda-feira, dia 23.

Conforme Boletim de Ocorrência, feito na Central de Polícia Civil, trata-se de Fernando da Silva, que possui deficiência auditiva e de fala. Ele é morador do bairro Santa Rita da Rua São Zacarias. Segundo relato através do B.O, ele havia saído de casa por volta das 12h da segunda-feira, dia 23, do com o veiculo um Kadet de cor escura. Conforme familiares, até então imaginou-seque ele estaria indo para casa da namorada. Desde então, ele não mais até o momento não retornou e não deu notícias

De acordo com o B.O, Fernando teria deixado um bilhete sobre a mesa, dando a entender que ele passava por um momento de tristeza.

Fernando saiu de casa com um calção jeans e uma camisa azul.

A família informou que ele nunca saiu de casa sem retornar no mesmo dia.

(Com informações do repórter André Krüger).