Será enterrado na tarde desta terça-feira, dia 24, o corpo de Ademir Ferreira da Cruz, que foi achado morto dentro do próprio veículo, que estava acidentado em um barranco às margens da BR 282. O sepultamento está ocorrendo na Igreja Matriz da cidade de Ponte Serrada e o enterro será às 16h no cemitério deste mesmo município.



Ademir estava desaparecido desde a última quarta-feira, dia 18, quando foi visto pela última vez na própria residência, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia. Ele havia saído com o carro da família para emprestar dinheiro com um amigo e não tinha mais dado notícias.



O carro, com o corpo de Ademir, foi encontrado no fim da tarde da segunda-feira, dia 23, em um barranco às margens da BR 282, na localidade conhecida como curva da Santa, em Ponte Serrada.



As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil de Ponte Serrada.



(Com informações do repórter André Krüger)