Piratuba assume liderança no Estadual Sub-18 da Liga Catarinense

Dois jogos movimentaram o Estadual Sub-18 da Liga Catarinense. A rodada aconteceu pela chave B.



No sábado em Caçador, a equipe da Liga Caçador Futsal recebeu a equipe da Escola Furacão de Videira e venceu pelo placar de 5 a 4. Jà no domingo, em Campos Novos, o Campos Novos Futsal recebeu o Piratuba Futsal na abertura da segunda rodada do Estadual.



Empate em 3 a 3 e liderança para a equipe do Piratuba que chegou aos 4 pontos. NO sábado, dois jogos completam a segunda rodada da chave.



Em Videira, a Escola Furacão recebe a equipe do ADC/Curitibanos, enquanto que Iraní, o Futsal Irani recebe a equipe do Catanduvas Futsal.



Classificação – Chave B

1º - Piratuba – 4p

2º - ADC/Curitibanos – 3p

3º - Liga Caçador Futsal – 3p

4º - Campos Novos Futal – 1p

5º - Catanduvas Futal – 0p

6º - Escola Furacão Videira – 0p

7º - Futsal Irani – 0p



Pela chave B, a segunda rodada acontece no final de semana. Em Xaxim, a equipe de Xaxim recebe o C5 Futsal AABB no Albertão, enquanto que a Pinhalense recebe o ACF Concórdia/Fmec. ADC/Canoinhas e DME Quilombo fecham a rodada no 1º de maio em Canoinhas.



Classificação Chave A

1º - ADC/Cunha Porã – 3p

2º - ACF Concórdia/Fmec – 3p

3º - ADC/Canoinhas – 0p

4º - Smel Xaxim – 0p

5º - Pinhalense – 0p

6º - C5 Futsal AABB – 0p

7º - DME Quilombo – 0p

(Fonte: Liga Catarinense de Futsal)