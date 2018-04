Jogos acontecem em Guaraciaba, Videria e Capinzal. Guaraciaba, ADV/Videira e Apac lideraram a primeira fase

O Estadual Sub-12 da Liga Catarinense teve inicio neste final e semana com jogos válidos pelas chaves A, C e D. A chave B tem inicio no próximo sábado.



Pela chave A em Guaraciaba, a equipe da casa ficou com a melhor e somou 9 pontos. Mesmo número de pontos que a equipe do Futsal SLO. Neste ano, como a classificação é pelo índice técnico, a equipe do Guaraciaba levou a melhor ficando com a liderança da chave.



A equipe de Maravilha ficou com terceira posição somando 6 pontos. A equipe da AFIC Cedro e Joni Gool somaram 3 pontos e terminaram a primeira fase na quarta e quinta posição respectivamente.



Pela chave C, os jogos aconteceram na cidade de Capinzal. As equipes da Apaca Concórdia e Seara Futsal terminaram a primeira fase empatados com 6 pontos cada, sendo a Apaca na primeira colocação pelo índice. AGN Capinzal e Guarany terminaram empatados com 3 pontos. AGN na terceira posição e o Guarany com a quarta colocação.



Já pela chave D, os jogos aconteceram em Videira. A equipe do ADV/Videira terminou a fase de ranqueamento com 9 pontos conquistados. Na segunda colocação ficou a equipe da Escola Furacão com 6 pontos. Campo Belo do Sul e Campos Novos terminaram com 1 ponto ganho cada encerrando na terceira e quarta colocação respectivamente.



Agoira, as equipes aguardam a rodada da chave B para definição de grupos na próxima fase.

(Fonte: Liga Catarinense de Futsal)