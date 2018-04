O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, uma das principais lideranças do Partido da República (PR) na região também é cogitado para disputar as eleições de 2018. Massocco diz que há uma vontade grande do partido para que ele esteja no pleito, mas ressalta que esse tema é tratado com cautela. “Muitos candidatos pode também levar para a eleição de nenhum e os deputados estaduais e federais são muito importantes para a região”. O vice-prefeito enfatiza que não é pré-candidato neste momento. “Essa decisão vai sair ainda até o fim desse mês”, pontua.

Em nível de Estado, o PR trabalha o nome do deputado federal Jorginho Mello como pré-candidato a governador. “Ele tem levado recursos aos municípios e sempre assegura que vai estar na majoritária”, afirma Massocco. A intenção do PR é disputar a eleição de outubro com 35 candidatos a deputado estadual e um nome para a Câmara Federal.

A posição do partido é mais clara sobre as eleições para a presidência da República. O PR de Concórdia já definiu que irá apoiar a pré-candidatura de Jairo Bolsonaro (PSL). “Aqui em Concórdia eu os quatro vereadores do partido vamos apoiar o Bolsonaro. É o meu candidato a presidente”, enfatiza Massocco. Também existe a possibilidade de o senador do PR do Espírito Santo, Magno Malta, ser o vice de Jair Bolsonaro.

Edilson Massocco justifica o apoio a pré-candidatura de Jair Bolsonaro argumentando que o Brasil precisa de renovação. “É necessário resgatar os valores, os princípios, a ética e a moralidade. O nosso país tem que ser passado a limpo”, destaca.