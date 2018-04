A Administração de Alto Bela Vista decidiu acabar com os buracos da principal entrada do município. Na manhã desta terça-feira, dia 24, as máquinas patrolaram cerca de um quilômetro da SC-469, no início do perímetro urbano.

De acordo com a prefeita Catia Tessman Reichert, a situação exigia uma atitude. “Não tínhamos mais o que fazer. Os buracos dificultavam a trafegabilidade dos motoristas, causavam prejuízos e ofereciam risco de acidentes. Fizemos isso pensando na segurança das pessoas”, explica ela.

A camada de asfalto esburacada foi retirada e o trecho será cascalhado. “Vamos dar condições para os motoristas. É a entrada da cidade e não podíamos deixar assim e também não podemos investir dinheiro da Prefeitura, pois é uma rodovia estadual”, ressalta a prefeita. “Nos últimos cinco anos nós buscamos solução, fomos em busca de recursos, procuramos o Governo do Estado, estivemos em Florianópolis, no Deinfra, na ADR, mas o trecho não foi revitalizado”, lamenta ela.

Como se trata de uma rodovia do Estado, a prefeita recebeu uma autorização, via ofício, da ADR de Concórdia, para realizar a retirada do asfalto esburacado. “Ainda em novembro eu recebi a garantia do Governo do Estado, através do Deinfra, que R$ 500 mil seriam disponibilizados para a revitalização, mas isso não se confirmou e o pior é que não há mais expectativas sobre este recurso”, conta Catia. “A ADR também não nos deu previsão de liberar dinheiro, então solicitei a autorização para colocar as máquinas, patrolar e cascalhar”, detalha a prefeita.