Conforme informações da imprensa estadual, já haveria uma confirmação do Governo do Estado.

O concordiense Gilberto Agnolin foi confirmado nas últimas horas pelo governador Eduardo Pinho Moreira, do MDB, como o novo secretário de Estado da Educação. Ele foi indicado pelo MDB de Chapecó em substituição a Eduardo Deschamps. Porém, ainda faltam algumas definições para o anúncio oficial.



Agnolin é natural de Concórdia e formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde também começou mestrado em Engenharia de Produção. Desde 1986 foi professor da Unochapecó, quando ainda fazia parte da Universidade do Oeste do Estado de Santa Catarina (Unoesc). Desde 1996 exercia o cargo de pró-reitor de Administração, quando foi um dos articuladores da cisão com a Unoesc, aprovada recentemente pelo Conselho Estadual de Educação.



Atualmente, Agnolin exerce o cargo de diretor de Políticas Educacionais da Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina.