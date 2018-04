PRF confirma que corpo encontrado no interior de veículo é de homem desaparecido

A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia confirmou que o corpo, encontrado dentro de um veículo acidentado, é de Ademir Ferreira da Cruz, que estava desaparecido desde a quarta-feira, dia 18. O corpo estava dentro de um Cross Fox, placas de Concórdia que estava caído em um barranco às margens da BR 282, na localidade conhecida como Curva da Santa, em Ponte Serrada.



O fato foi percebido por trabalhadores, que estavam no local trabalhando na sinalização da pista. As autoridades encontraram o documento de identidade de Ademir, no bolso da calça da vítima.



Além da PRF, o IGP de Xanxerê fez o recolhimento do corpo e encaminhou para o Instituto Médico Legal.



A Polícia Civil agora irá investigar as circunstâncias da morte de Ademir Ferreira da Cruz. Conforme já informado pela Rádio Aliança, ele foi visto pela última vez na noite da quarta-feira, dia 18, quando saiu da residência no Distrito de Santo Antônio, com o carro da família, para supostamente emprestar dinheiro de um amigo.

(Com informações do repórter André Krüger).