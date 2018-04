Um veículo com placas de Concórdia foi achado, caído em uma ribanceira, às margens da BR 282, na localidade conhecida como curva da Santa, em Ponte Serrada. O fato foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde desta segunda-feira, dia 23. De acordo com informações, há uma pessoa morta no interior do carro.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada para verificar a situação, trabalhadores que estavam sinalizando a rodovia perceberam o veículo acidentado. O Instituto Geral de Perícias foi chamado para fazer o recolhimento do corpo e a posterior identificação.



O objetivo é investigar se o corpo é de Ademir Ferreira da Cruz, 28 anos, desaparecido desde a noite da última quarta-feira, dia 18. Ele saiu em um veículo com as mesmas características do que foi achado, acidentado no fim da tarde desta segunda-feira, dia 23.

(Com informações do repórter André Krüger)