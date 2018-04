No sábado as equipes concordienses tiveram mais um importante teste antes da estreia no campeonato catarinense, os adversários foram as equipes do Guarany de Xaxim, sendo que o sub-15 empatou em 1 a 1 e o sub-17 do galo venceu por 3 a 2.

Já nesta segunda as equipes retornaram aos treinos e comandados pelo técnico Natan Garghetti (Sub-15) e Paulo Moro (Sub-17) iniciaram as 2 últimas semanas de preparação antes da estreia no catarinense, que tem data marcada para o dia 05 de maio em Joinville contra a equipe da casa.

(Fonte: Ricardo Artifon)