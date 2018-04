A BRF informou nesta segunda-feira que José Aurélio Drummond Jr., diretor presidente global da empresa, apresentou hoje carta de renúncia ao cargo e também à cadeira do conselho de administração da companhia.

De acordo com o fato relevante, o diretor financeiro e de relações com investidores, Lorival Nogueira Luz Jr., foi designado pelo conselho de administração da BRF para assumir o cargo interinamente, acumulando com suas funções atuais.

"Os conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pelo empenho, dedicação e significativa contribuição do Sr. José Aurélio Drummond Jr", conclui o comunicado enviado à CVM às 17h31.

Drummond foi indicado ao cargo pelo atual presidente do Conselho de Administração da empresa, o empresário Abilio Diniz, e a expectativa era que ele ficasse no comando da companhia após a assembleia de acionistas marcada para o próximo dia 26.

Na ocasião, o nome do presidente da Petrobras, Pedro Parente, deve ser confirmado como presidente do Conselho, substituindo Diniz. Parente também é indicação de Diniz à presidência do Conselho e conta com o apoio dos fundos Petros e Previ, além do fundo Tarpon.

A indicação do presidente da Petrobras foi uma maneira encontrada por Abilio para tentar inimizar o conflito de acionistas e manter sua influência na empresa. Depois de dois prejuízos consecutivos, que somam R$ 1,5 bilhão, os fundos, que juntos detêm 22% das ações da BRF, pediram a substituição de todos os membros do Conselho e do próprio presidente, lançando uma chapa com dez nomes.

Abilio lançou uma segunda chapa, com nomes que constavam na lista dos fundos. Pelo menos quatro membros pediram a exclusão da chapa de Diniz alegando que não foram consultados pelo empresário.

Como não se chegou a uma chapa de consenso, a gestora de recursos inglesa Aberdeen pediu o chamado voto múltiplo, em que os acionistas votam em nomes individualmente e não em chapas. Os nomes a serem votados para a nova composição do são os seguintes: o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, o ex-ministro Roberto Rodrigues, Flavia Alemida (indicada pela Península de Abilio), Dan Ioschpe, o advogado Francisco Petros, e José Luiz Osório, da gestora Jardim Botânico. Mas nada impede que o voto múltiplo seja revogado, até 48 horas antes da assembleia, e se vote numa chapa única.

