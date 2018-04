Segue o drama da família Ferreira em torno do desaparecimento de Ademir Ferreira da Cruz. Ele foi visto pela última vez na noite da quarta-feira, dia 18, quando saiu de casa com o carro da família, no Distrito de Santo Antônio. No fim de semana, familiares, por conta própria, realizaram buscas nas imediações do rio Suruvi, em Concórdia. Mas não encontraram nenhum vestígio. Houve até uma suposta pista de que Ademir pudesse ter passado por Irani, mas também nada foi confirmado.

Em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança, o irmão de Ademir, Júnior César Ferreira da Cruz, relata o drama da família e pede ajuda da comunidade. "Se alguém tiver alguma informação dele, que passe para nós. É muito sofrimento na família. Não se sabe se ele está vivo ou está morto. Quem tiver alguma notícia, avise a polícia", diz Júnior.



O irmão confirma a informação que constava no Boletim de Ocorrência feito na Central de Polícia Civil, na última semana, relatando o desaparecimento. Ele afirmou que iria emprestar dinheiro com um amigo e não foi mais visto. Ele saiu com um veículo Cross Fox, placas MHD 1507, de Concórdia. Conforme Júnior, o irmão nunca saiu de casa e ficou tanto fora sem dar notícias.



Este é o segundo caso de desaparecimento de pessoas no município de Concórdia nos últimos dias. O primeiro foi de Andréia de Oliveira, que desapareceu na mesma noite e foi achada morta na noite da sexta-feira, dia 20.