Festival da Canção de Lindóia do Sul conta com mais de 130 inscritos

Lindóia do Sul vai realizar o evento nos dias 26, 27 e 28 deste mês. O 12º Festival Interestadual de Interpretação da Música de Lindóia do Sul e o 6º Festival Municipal do Canto Livre, já registraram 131 inscritos.

São 25 inscritos na categoria municipal, 30 na infantil regional, 16 na italiana, e 60 na sertaneja. Além dos intérpretes locais e regionais, há inscritos dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. A premiação varia entre R$ 100,00 e R$ 2.500,00 de acordo com as colocações e categorias.

O festival é uma das atividades da programação do aniversário de 29 anos de emancipação político-administrativa, comemorado no dia 26.