O motociclista Jair Alves dos Santos, que foi atingido por um GM-Astra na noite do dia 18, em Concórdia, está se recuperando na UTI do Hospital São Francisco. Ele teve a perna direita amputada na sexta-feira, dia 20. A família acredita que até o final de semana ele pode ser encaminhado ao quarto normal.

A esposa de Jair, Daiane Martins, conta que ele estava em coma induzido e soube no início desta semana, que a perna foi amputada. “A psicóloga deu a notícia. A gente tinha medo da reação, mas está reagindo bem e pelo que os médicos falam, ele deve ir pro quarto até o final de semana”, torce ela. “Ele perdeu muito sangue na noite do acidente, então ainda tem um quadro anêmico, mas está se recuperando, inclusive na segunda-feira conseguiu conversar um pouco”, conta Daiane.

Além da fratura grave na perna direita, a esposa confirma que Jair teve ferimentos na bacia, na perna esquerda e no craniano. “O acidente aconteceu na quarta-feira e até na sexta o estado dele era considerado muito grave. Agora, apesar de amputar a perna, ele está melhorando”, relata ela.

Jair trabalhava em um supermercado durante o dia e fazia entregas, como motoboy, durante a noite. No momento do acidente, ele já estava voltando para casa, segundo Daiane. O casal tem dois filhos.

O acidente:

A colisão entre o Astra e a moto aconteceu por volta das 23h da quarta-feira. O carro trafegava na Rua Segundo Dalla Costa e ao ingressar na Marcelino Ramos, atingiu o motociclista. A batida foi muito forte e destruiu a frente do Astra e a moto. Jair, segundo moradores, foi “jogado” para longe. A motocicleta chegou a ser arrastada por cerca de 30 metros.

O motorista do carro:

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Astra não possuía carteira de habilitação e havia desobedecido a ordem de parada de uma guarnição da PM, pouco antes da colisão. Ele fez o este do bafômetro e o resultado apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica. O condutor passou por uma audiência de custodia na quinta-feira, dia 19, e foi preso. Ele está no Presídio Regional de Concórdia, onde aguarda encaminhamentos da Justiça.