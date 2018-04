Pelo menos três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre caminhão e ônibus, no interior de Lindóia do Sul. O fato foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira, dia 23, na altura da comunidade de Linha Santa Rita. Envolveram-se um coletivo de linha, que faz o transporte de pessoas para a cidade, e um caminhão graneleiro, placas de Concórdia.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Lindóia do Sul, que faz o atendimento, os três feridos estavam no coletivo. O motorista foi atendido com suspeita de fratura em um dos joelhos e duas passageiras tiveram escoriações na face em função do impacto. Os danos materiais seriam de pequena monta.



Não há informações de quantas pessoas estavam no ônibus no momento da colisão. Os bombeiros ainda realizam atendimento.



(Com informações do repórter André Krüger)