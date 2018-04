O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Concórdia está pedindo 5% de aumento real para os trabalhadores da BRF, Lactális, Copérdia, Farol e das panificadoras. A tirada de pauta ocorreu na manhã do último sábado, dia 21, durante Assembleia da categoria, realizada na sede do sindicato. O rol de reivindicações será enviado para a direção dessas empresas ainda nesta semana.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o presidente do Sintrial, Jair Baller, afirma que a categoria está pedindo 100% da inflação, mais 5% de uamento real. "A inflação deve ficar muito baixa nesse ano. Até o mês passado, estava em 1,47%", justifica. Para os trabalhadores da BRF, também está sendo solicitada 12 parcelas de R$ 220 no vale alimentação e cestas básicas para outras unidades. Além dessas, o aumento de 3% para 4% no quinquênio, agora sem limitação no valor de salário. A maunteção dos benefícios da categoria também está na pauta, já que o temor da entidade sindical é que possa haver mudanças em função da alteração na Lei Trabalhista.



A expectativa de Baller é que as negociações iniciem já na primeira semana de maio, já que quatro empresas (BRF, Copérdia, Farol e Lactális) têm data-base para o dia primeiro de maio. Já a negociação com as panificadoras deve ocorrer em junho.