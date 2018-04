Nesta segunda-feira, 23 de abril, iniciou a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, que segue até o dia 1º de junho. Em Concórdia, fazem parte dos grupos prioritários do Ministério da Saúde 18.202 pessoas. Tem direito a receber a vacina gratuitamente as crianças com idade de seis meses a cinco anos incompletos, gestantes, mulheres até 40 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas sócio-educativas, detentos e funcionários do sistema prisional. Os professores e profissionais da área da saúde também fazem parte do público-alvo.

Em Concórdia há 19 pontos de vacinação distribuídos entre a unidade sanitária central, as Estratégias de Saúde da Família e os postos dos bairros Jardim e Santa Cruz. No interior há aplicação de vacinas no Distrito de Santo Antônio, Planalto, Engenho Velho e Tamanduá. É importante que quem for fazer a vacina na rede pública não se esqueça de levar o cartão SUS e a carteira de vacinação.

Neste ano, as doses disponibilizadas na rede pública vão proteger contra três tipos de vírus da gripe. O médico infectologista Superintendente em Vigilância em Saúde do Estado, Fábio Gaudênzio, explica que a Organização Mundial da Saúde analisa quais foram os vírus que mais estiveram circulando no ano anterior e, com base nisso, fabrica as doses. “Essas unidades sentinelas existem no mundo todo. No caso da vacinação pública no Brasil usamos vacinas com cepas do vírus H1N1, H3N2 e Influenza B”.

A vacinação iniciou nesta segunda-feira e segue até o dia 1º de junho. O Dia D será realizado no sábado, 12 de maio, em que os postos de saúde estarão abertos das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Sesi e clínicas particulares

A campanha de vacinação contra a gripe no Sesi também iniciou nesta segunda-feira. Para a dose trivalente, o custo é de R$ 42,00 para as pessoas ligadas à indústria e R$ 50,00 para o público em geral. Para a vacina que protege contra quatro tipos do vírus é cobrado R$ 50,00 para quem tem vínculo com o setor industrial e R$ 70,00 para os demais. As clínicas particulares de Concórdia oferecem a dose tetravalente por R$ 90,00.