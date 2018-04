A Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, realizou na última sexta-feira, dia 20, a primeira, das oito coletas de lixo eletrônico programadas para o interior de Concórdia. A ação resultou em cerca de duas toneladas de material. Televisores e computadores antigos foram os itens de maior quantidade.

As equipes recolheram peças de informática, eletrodomésticos, pilhas, baterias e lâmpadas nas comunidades de Planalto, Gasperini, Cachimbo, Barra Seca e Vila Coqueiros. “O resultado nos surpreendeu. A coleta foi realizada em apenas cinco comunidades e rendeu todo este material, então imagina o quanto de lixo eletrônico temos para recolher, pois são cerca de 60 comunidades”, comenta o superintendente da Fumdema, Gilberto Romani. “Temos que agradecer aos agricultores que separaram o lixo para a coleta e principalmente, ressaltar que o pessoal entende o quanto o material pode prejudicar o meio ambiente, por isso guardaram, não descartaram em lugar impróprio e entregaram agora”, destaca ele.

Mais seis coletas serão realizadas no interior e a última está marcada para o dia 15 de novembro, feriado nacional da Proclamação da República, com recolhimento na Rua Coberta.

Próximas coletas:

No dia 18 de maio o caminhão fará coleta em Três de Outubro, Três Barras e Lageado dos Pintos. Na sequência tem ação no dia 15 de junho, no distrito de Santo Antônio, 20 de julho, em Presidente Kennedy e 17 de agosto, em Engenho Velho. No dia 21 de setembro, o recolhimento será em Tamanduá, Suruvi, Posto 100, Km 111 e Lajeado Paulino. A última ação no interior acontece no dia 26 de outubro, em Barra do Tigre, Barra Bonita, Canhada Funda, Pinhal, Tiradentes e Caravággio.