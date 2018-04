Fato foi registrado na Linha Vitória, no começo da manhã desta segunda-feira, dia 23.

Corpo de um homem é achado no interior de Concórdia

O corpo de um homem foi localizado na manhã desta segunda-feira, dia 23, às margens de uma estrada na Linha Vitória, em Concórdia. Trata-se de Nelson Inocente, 65 anos. A suspeita é que as causas sejam naturais e o fato possa ter ocorrido no começo da noite do domingo, dia 22.



Conforme informações da Rádio Aliança, a vítima estava deitada de bruços quando foi achada por um popular, que chamou a Polícia Militar. Ele carregava duas sacolas de latinhas vazias. De acordo com informações, ele foi achado nas proximidades da própria residência.



O corpo foi encaminhado para o IML de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).