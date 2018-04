As inconformidades apresentadas em alguns trechos das obras do esgotamento sanitário em Concórdia, executadas pela empresa Trix, foi um dos principais assuntos tratados na reunião do prefeito Rogério Pacheco e o presidente da Casan, Adriano Zanotto. O encontro, no fim da atarde de sexta-feira, 20 de abril, em Florianópolis, também tratou da tubulação do sistema de abastecimento de água. Zanotto assumiu o compromisso de estar em Concórdia, em breve, e dar encaminhamentos para que a obra seja entregue em perfeitas condições.



Pacheco informa que o presidente da Casan está somente aguardando a finalização do levantamento – que está sendo feito em conjunto pelas três partes envolvidas: Prefeitura de Concórdia, Casan e Trix – para vir ao município e dar os encaminhamentos necessários. “Ele assumiu o compromisso de acompanhar in loco os trabalhos e se necessário, cobrar os ajustes nas inconformidades, como é o caso da pavimentação, que em muitos trechos tem desníveis consideráveis”, comenta o prefeito.



A obra de esgotamento sanitário já está na fase final. A expectativa é de que finalizada até o fim deste ano. Atualmente os trabalhos estão concentrados no centro do município, o que tem gerado alguns transtornos (necessários) principalmente em horários de maior movimentação do trânsito.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)