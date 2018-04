O Clube Atlético Tubarão contratou dois ex-jogadores do Concórdia Atlético Clube para a sequência da temporada. O volante Gelson, que até então estava treinando no Joinville, mas não se acertou com o clube do norte do estado e o atacante Vinícius Baiano. Ambos estiveram no Galo do Oeste na campanha do rebaixamento em 2018.