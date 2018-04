Na quarta-feira, 18, a Gerência de Educação, estudantes e professores das unidades escolares da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia –ADR, realizaram a etapa Regional da 5ª Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. O evento foi realizado no auditório do Escola Básica Estadual Professor Olavo Cecco Rigon no município de Concórdia e na Câmara de Vereadores em Seara.



Foram apresentados 36 trabalhos sobre o tema da Conferência Nacional “Vamos cuidar do Brasil cuidando das águas”, produzidos pelos alunos das escolas dos municípios de abrangência da ADR de Concórdia , onde foram eleitos quatro trabalhos que representarão a região na próxima etapa.



Os trabalhos da conferencia, foram abertos oficialmente pela gerente de Educação, Gislaine Winter, que ao lado de supervisores e integradores da Gered, destacou a importância da discussão em relação a uma temática de extrema importância.



No final do evento foram escolhidos quatro delegados representantes para a etapa regional prevista para os dias 7, 8 e 9 de maio, em Laguna.

Trabalhos que representarão a Gered

EEB Isabel da Silva Telles

Trabalho: Cisterna na Escola

Delegada: Iândora de Bastiani Spit

EEM Sebastião Rodrigues de Souza

Trabalho: Preservação do Rio Engano

Delegado: Welinton Barp

EEB Seara

Trabalho: Diagnóstico Sócio Ambiental do Rio Caçador

Delegado: Ana Clara Gonçalves da Silva

EEB Raimundo Corrêa

Trabalho: A semente da esperança que brotará das mãos das crianças para proteger as águas do nosso planeta

Delegada: Leticia Maria Hoff

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia)