Uma carreta ficou parcialmente destruída em um incêndio, ocorrido no fim da manhã deste domingo, dia 22, na SC 283, em Fragosos. Conforme informações, o motorista, que fazia o sentido Concórdia em direção ao Distrito de Santo Antônio, percebeu o fogo na parte debaixo da carroceria, conseguiu estacionar e sair da cabine em segurança. Trata-se de um caminhão Iveco e uma carroceria contêiner, ambos com placas de Concórdia. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atendimento e o trânsito ficou bloqueado para os dois sentidos por aproximadamente 45 minutos.

De acordo com relatos de testemunhas, houve um estouro antes do veículo parar. "Foi um susto muito grande. Nunca tinha visto isso", disse um morador das proximidades. O líder do plantão do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Alexandre Grolli, destaca que a guarnição teve muito trabalho para combater as chamas em função de uma explosão ocorrida em um dos tanques de combustíveis do cavalo mecânico. As chamas também se alastraram em função do rompimento do sistema de freios a ar.

O veículo estava carregado com tijolos.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com uma ambulância e dois caminhões de combate à incêndio.