Familiares de Ademir Ferreira da Cruz, 28 anos, iniciaram as buscas pelo rapaz, que está desaparecido desde a noitte da quarta-feira, dia 18. A informação foi repassada pelos próprios parentes ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Conforme relatos, as buscas estão sendo concentradas neste momento nas imediações do rio Suruvi.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, Ademir foi visto pela última vez na noite da quarta-feira, dia 28. Ele saiu da residência da família, no Distrito de Santo Antônio, com o carro, um Cross Fox, e desde então não foi mais visto.



Um Boletim de Ocorrência, relatando o desaparecimento foi feito na Central de Polícia Civil de Concórdia.