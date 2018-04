Fato foi registrado no fim da noite do sábado, dia 21.

Capotamento deixa homem ferido no Bussolaro

Um homem de 41 anos ficou ferido em um capotamento de veículo. O fato foi registrado por volta das 23h30 do sábado, dia 21, na rua E, no Loteamento Bussolaro. A vítima dirigia um Renault Clio, quando perdeu o controle do carro e capotou.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência e o motorista, de iniciais V.C, de 41 anos, foi atendido com escoriações e suspeita de fratura e um dos braços. Ele foi levado para atendimento médico no Hospital São Francisco.