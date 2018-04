O Instituto Médico Legal de Concórdia confirmou que foram os quatro disparos de arma de fogo que provocaram a morte de Andréia de Oliveira, 18 anos. A vítima, que estava desaparecida desde a quarta-feira, dia 18, teve o corpo localizado nas margens da BR 153, próximo ao Britador do Vanderlei Materiais de Construção, na noite da sexta-feira, dia 20.



O IML fez a necrópsia já nas primeiras horas deste sábado e depois liberou o corpo para os familiares realizarem o velório, no começo da tarde. O sepultamento ocorreu no meio da tarde.



De acordo com o IML, foram dois disparos na cabeça, que não transpassaram e dois no peito, que transfixaram a vítima. Ela estava com as mãos amarradas por uma presilha.



A Polícia Civil de Concórdia já iniciou as investigações para descobrir a autoria do assassinato.