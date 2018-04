A Polícia Civil, coordenada pelo Delegado regional André Cembranelli, com apoio da Divisão de Investigações Criminais de Joaçaba, prendeu temporariamente, neste sábado, 21, dois homens suspeitos de matar a pedradas o jovem Samuel Moreira dos Santos, 22 anos no último dia 17 de abril, em Luzerna.Uma mulher também foi conduzida à delegacia mas, segundo a polícia, pode ser liberada.

Os suspeitos foram presos na cidade de Vargem bonita, local para onde foram devido a repercussão do assassinato. De acordo com o delegado André Cembranelli, a mulher e os dois homens seguiam com a vítima para Água Doce quando entraram uma estrada de terra para urinar. Nesse desvio teria ocorrido uma briga que culminou na morta da vítima. Um dos homens, que segundo a polícia é foragido do presídio de de Chapecó e já tem condenação por Homicídio, confessou que desferiu as quatro pedradas na cabeça de Samuel. O outro homem seria quem estava dirigindo o carro. A mulher nega que tenha auxiliado. Disse que tentou separar a briga.

A polícia está dando continuidade aos procedimentos cabíveis na delegacia. Foram repassadas pela polícia apenas as iniciais dos presos. J.A.S e W.R.

(Fonte: Portal Eder Luiz)