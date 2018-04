Acidente ocorreu no começo da noite deste sábado, dia 21.

Três pessoas ficaram levemente feridas em um acidente na BR 153, em Concórdia. O fato foi registrado no começo da noite do sábado, dia 21, no KM 115 da rodovia, na altura de Lageado Paulino. Foi uma saída de pista, seguida de tombamento de carreta.

Conforme informações, no caminhão Iveco, placas de Canoas, estava o casal e uma criança. O caminhão fazia o sentido Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Depois de uma curva, o motorista do caminhão perdeu o controle, invadiu a pista contrária e tombou ao lado da rodovia. O caminhão só não desceu um barranco porque a vegetação segurou a carroceria. O caminhão estava carregado e o teor da carga não foi identificado, já que a nota fiscal não foi achada até o momento.

As três vítimas foram conduzidas ao Hospital São Francisco de Concórdia, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários.