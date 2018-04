Três pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo três carros, no interior de Concórdia. O fato aconteceu no começo da noite deste sábado, dia 21, na estrada geral nas proximidades da comunidade de Sede Brum. Envolveram-se nesta colisão um Corsa, uma Fiorino e um Fiesta, todos com placas de Concórdia.

Conforme informações de testemunhas, os veículos Corsa e Fiorino faziam o mesmo trajeto, em direção a Sede Brum. O Fiesta, que se dirigia sentido centro, teria se perdido em uma curva, colidido parcialmente no Corsa e batendo frontalmente contra a Fiorino. Neste utilitário, havia duas mulheres. A passageira ficou levemente ferida e a motorista, de 21 anos, foi atendida queixando-se de dores no peito e nas pernas. O motorista do Fiesta teve escoriações na face e também foi levado para atendimento médico. Em seguida, o condutor do Fiesta foi levado para a Central de Polícia Civil por suspeita de embriaguez.

O Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência com um carro de resgate e uma ambulância. O Samu também foi com a ambulância prestar apoio.