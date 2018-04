Kennedy vence fora de casa pela Série C do Interiorano

O time de Presidente Kenndy conquistou três pontos na tarde deste sábado, dia 21, na rodada da Série C do Campeonato Interiorano de Concórdia. A equipe venceu o Grêmio de Boa Esperança por 1 a 0 na casa do adversário. A Rádio Aliança transmitiu a partida.

O primeiro tempo iniciou com um jogo truncado, sem muita criação por parte das duas equipes. Aos poucos os times entraram no ritmo da partida e as oportunidades surgiram, algumas com bola parada, mas nada de gols.

A rede só balançou na segunda etapa. Aos 10 minutos, Érick recebeu na área e bateu forte no canto, marcando o único gol da partida.

Com o 1 a 0 para os visitantes, o técnico do Grêmio fez várias alterações para tentar encostar no placar. O time foi pra cima e teve até uma bola na trave, mas nenhuma entrou. O Kennedy administrou, fez alterações também, e segurou o resultado.