Nesta segunda quinzena de abril, iniciaram as operações policiais denominadas "PM Presente", baseada na programação operacional e focadas na prevenção, tendo como base uma ordem de operações denominadas "Securitá" do Comando Geral da PMSC, que permitirá estabelecer patamares de redução da criminalidade em todos os municípios de Santa Catarina.



O Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20° BPM/Fron), Tenente Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, salienta que através de um levantamento e análise de dados das ocorrências atendidas pela Policia Militar, foram identificados os principais bairros e horários que acontecem maior número de ocorrências relacionadas roubo, furto e tráfico de drogas.



Com estes dados, foi traçado um plano de ação e nos locais mais vulneráveis, uma vez por dia, as guarnições intensificarão as abordagens de pessoas e veículos, a fim de diminuir os números de ocorrências dessa natureza, garantindo uma maior segurança para a população.



As operações iniciaram no dia 12 deste mês e seguem por tempo indeterminado.

(Fonte: Polícia Militar)