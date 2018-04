Um ônibus da empresa Catarinense foi assaltado na madrugada deste sábado, 21, na rodovia entre Taquara Verde e Macieira, em Caçador. De acordo com a polícia, pelo menos cinco criminosos armados invadiram o ônibus, roubaram pertences e dinheiro e fugiram. Quarenta passageiros estavam no veículo.



O crime ocorreu por volta das 0h15. Segundo a Polícia Militar, o ônibus fazia a linha Florianópolis/Foz do Iguaçu quando foi parado por um Peugeot 206, de cor prata. Os criminosos desceram do carro atirando.



Após adentrarem no ônibus, eles o conduziram até uma estrada secundária, onde obrigaram os passageiros a ficarem só com roupas íntimas. Após o roubo, as vítimas foram colocadas no bagageiro.

Estima-se que cerca de R$ 60 mil em dinheiro foi roubado, além de celulares e outros objetos de valor.

Um passageiro conseguiu abrir o compartimento de carga e pediu ajuda para o motorista de outro ônibus que passava pela rodovia.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, porém nenhum suspeito foi localizado na região, até o momento.

Os passageiros foram levados à Delegacia de Caçador, onde prestaram depoimento. A Polícia Civil está investigando o caso.

Em julho do ano passado, um ônibus foi assaltado da mesma forma, em Caçador.



