Andréia de Oliveira foi achada morta e também estava com as mãos amarradas por uma presilha.

O corpo de Andréia de Oliveira apresentava pelo menos quatro perfurações de tiro por arma de fogo. A constatação foi feita por técnicos do IGP durante a retirada da vítima de um barranco, às margens da BR 153. As mãos dela estavam amarradas com presilhas. Eram duas perfurações no peito e duas na cabeça.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para exame cadavérico. Porém, a Polícia Civil já trabalha com a hipótese de execução.

O fato foi registrado na noite desta sexta-feira, dia 20. Um catador de latinha, teria se aproximado da margem da estrada para pegar um objeto, quando viu o corpo jogado às margens da estrada há dez metros do asfalto.



Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo como sendo de Andréia de Oliveira, 18 anos, que estava desaparecida desde a noite da quarta-feira, dia 18, quando saiu de casa para jogar bola.



A Polícia Civil vai investigar os motivos e a autoria desse crime.